Verkehr rollt: Beginn der Sommerferien zunächst ohne Staus

Nach dem Beginn der Sommerferien in Brandenburg sind die erwarteten Staus wegen des Reiseverkehrs zunächst ausgeblieben. Es gebe weder Staus noch gravierende Unfälle, sagte eine Sprecherin des Lagedienstes am Samstag auf Anfrage. Sie vermutete die hohen Temperaturen als Grund für weniger Autos und den fließenden Verkehr auf den Straßen. Noch am Freitag hatte die Polizei vor starkem Reiseverkehr und Staus auf den Fernstraßen in Richtung Süden und der Küste gewarnt. Autofahrer sollten sich auf zähfließenden Verkehr und Stau wegen des sehr hohen Verkehrsaufkommens einstellen, hieß es. Am Donnerstag begannen die Sommerferien in Brandenburg, Berlin und Hamburg. In Mecklenburg-Vorpommern haben die Ferien bereits am Montag begonnen.

Bei Kontrollen will die Polizei nach eigenen Angaben ihr Augenmerk verstärkt auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit und die Ladungssicherung bei Wohnmobilen sowie Autos mit Wohnanhängern richten.

Das Potsdamer Verkehrsministerium hatte auf sechs staugefährdete Autobahnabschnitte wegen Bauarbeiten hingewiesen. Dies betreffe unter anderem den Berliner Ring, die A2 Richtung Magdeburg, die Autobahnen in Richtung Polen und die A24 in Richtung Hamburg und Ostsee.

