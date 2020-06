Zahl der Angriffe auf Parteibüros in Brandenburg gesunken

Die Zahl der politisch motivierten Anschläge auf Abgordneten- und Parteibüros in Brandenburg ist nach Angaben der Landesregierung im ersten Quartal dieses Jahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich gesunken. Laut der Antwort der Landesregierung auf eine parlamentarische Anfrage seien von Januar bis März drei solcher Straftaten gezählt worden, teilte die Linke-Landtagsabgeordnete Andrea Johlige in Potsdam mit. Im ersten Quartal des Landtagswahl-Jahres 2019 waren es neun Angriffe.

Betroffen waren im ersten Quartal diesen Jahres jeweils ein Büro der Linke, der SPD und der AfD. Bei dem Linke-Parteibüro in Rathenow (Havelland) wurden Anfang Januar Fensterscheiben beschädigt, bei den anderen beiden Büros in Oranienburg (Oberhavel) und Fürstenwalde (Oder-Spree) wurden Aufkleber angebracht oder Parolen auf die Fassade geschmiert. Bislang konnte keine der Taten aufgeklärt werden.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr