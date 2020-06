Brandenburger Fußball: Grünes Licht für Jugend

Nach dem Grünen Licht der Landesregierung für den Neustart des Jugendfußballs hofft der Fußball-Landesverband Brandenburger auf die baldige Freigabe des Trainings- und Wettkampfbetriebs auch bei den Erwachsenen. «Regulärer Start der Saison wäre im August. Aber die Vereine brauchen auch Vorlaufzeit», sagte die Geschäftsführerin des FLB, Anne Engel, am Freitag. Möglicherweise soll es in der kommenden Woche weitere Änderungen bei der Brandenburger Corona-Eindämmungsverordnung geben.

Der Landespokal der alten Saison soll mit den Halbfinalspielen Grün-Weiß Lübben gegen Babelsberg 03 und FSV Luckenwalde gegen Union Fürstenwalde als Vorlauf zur neuen Spielzeit weitergeführt werden. «Wir streben eine sportliche Lösung an», betonte Engel. Der Verband arbeit zur Zeit an einem Rahmenterminplan für 2020/21, ist aber weiterhin auf die Vorgaben der Politik angewiesen. Die Spielzeit 2019/20 war in Brandenburg mit der Quotientenregelung in den Aufstiegsentscheidungen und ohne Absteiger abgebrochen worden.