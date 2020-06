Vorbereitung für Bomben-Sprengung: Strohfloß wird gebaut

Die Vorbereitungen für die Sprengung einer Weltkriegsbombe in der Potsdamer Innenstadt haben begonnen. An der Fundstelle der Fünf-Zentner-Bombe werde vom Technischen Hilfswerk ein Floß mit Strohballen zusammengebaut, teilte die Stadtverwaltung am Freitagmittag mit. Dies soll zur Dämmung der Detonation und als Schutz gegen Splitter dienen. Sprengmeister Mike Schwitzke hatte am Vormittag entschieden, dass der Blindgänger nicht entschärft werden kann, sondern am Fundort am Grund der Havel vor der Freundschaftsinsel gesprengt werden muss.

Die Räumung des Sperrkreisewar am Mittag noch nicht vollständig abgeschlossen. 13 000 Menschen in der Innenstadt und in einer nahen Hochhaussiedlung hatten am Morgen ihre Wohnungen verlassen müssen. Wohnungen zu verlassen, sagte Stadtsprecherin Christine Homann. «Da musste mitunter die Polizei hinzukommen.» In vier Fällen hätten Menschen vergeblich versucht, in den Sperrkreis einzudringen. Unter anderem wurden drei Seniorenheime, fünf Kitas, der Hauptbahnhof, mehrere Museen und die Staatskanzlei geräumt und zwei Brücken über die Havel gesperrt.

