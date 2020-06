Vereinzelt Gewitter möglich in Berlin und Brandenburg

Bei sommerlichen Temperaturen kann es in Berlin und Brandenburg am Donnerstag vereinzelt Regen und Gewitter geben. Maximal soll es 26 bis 29 Grad warm werden, wie aus der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht. Demnach ziehen dichte Wolkenfelder über die Region, im Laufe des Tages klart sich der Himmel allmählich auf. Vor allem in der Uckermark könne es jedoch am Nachmittag und Abend Schauer und Gewitter mit Starkregen geben. Dabei werden auch Windböen von bis zu 60 Stundenkilometern erwartet.

Auch am Freitag könnten lokale Wärmegewitter nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Ab Vormittag sei mit ersten Regenschauern zu rechnen, vermehrt gebe es Quellwolken. Genaue Ortsangaben machte der Wetterdienst zunächst nicht. Die Höchstwerte liegen demnach bei 27 bis 30 Grad - und sollen das gesamte Wochenende etwa auf diesem Niveau bleiben.

