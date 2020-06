Prozess wegen versuchten Mordes beginnt

Vor dem Landgericht Cottbus beginnt am Donnerstag (9.00 Uhr) ein Prozess wegen versuchten Mordes gegen einen 25 Jahre alten Angeklagten. Ihm wird vorgeworfen, im September 2019 in Lauchhammer (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) mit einem Küchenmesser unvermittelt mindestens zehnmal auf einen 17-Jährigen eingestochen zu haben. Der junge Mann musste mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus notoperiert werden. Zeugen hatten den Angriff beobachtet.

© dpa

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr