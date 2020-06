Illegales Internetportal: Hauptverdächtiger in Berlin

Die Kriminalpolizei ist mit einem Großaufgebot in ganz Deutschland sowie Österreich und Polen gegen Hunderte Nutzer eines illegalen Internetportals vorgegangen. Auf «crimenetwork.co» wurden Drogen, gefälschte Ausweise, Falschgeld und geheime Daten verkauft, wie Staatsanwaltschaften in mehreren Bundesländern am Mittwoch mitteilten. Am Dienstag gab es 232 Durchsuchungen, die meisten davon in Bayern. In Berlin wurden 24 Wohnungen oder andere Räume und in Brandenburg 10 Objekte durchsucht.

© dpa

Einer der Hauptverdächtigen wurde bereits am Montag in Berlin von einer Spezialeinheit der Brandenburger Polizei gefasst. Dem 29-jährigen Mann aus Brandenburg werden mehr als 1500 Straftaten vorgeworfen. In seinem Büro in Berlin-Mitte beschlagnahmte die Polizei hochmoderne Computertechnik. Seit Dienstag sitzt der Mann in Untersuchungshaft in Cottbus.

