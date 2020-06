Brandenburg will 30 Tage lang 30 Jahre Einheit feiern

Brandenburg verlängert die zentrale Feier zum Jubiläum 30 Jahre Deutsche Einheit wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr auf 30 Tage.

Vorgesehen sei, dass sich die Bundesländer und die Verfassungsorgane - Bundespräsident, Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung und Bundesverfassungsgericht - sowie Brandenburg und Potsdam über diese Zeit mit Installationen in der Landeshauptstadt präsentierten. Das kündigte Staatskanzleichefin Kathrin Schneider (SPD) am Mittwoch an. Das Programm ab dem 5. September steht unter dem Motto «30 Jahre Deutsche Einheit - 30 Tage Präsentation der deutschen Vielfalt in Potsdam - 30 Mal Deutschland». Für den 3. Oktober ist ein Festakt vorgesehen.