Weniger Telefonüberwachungen in Brandenburg

In Brandenburg sind im vergangenen Jahr 136 Telefonate zur Strafermittlung nach gerichtlicher Anordnung belauscht worden. Das waren 125 Fälle weniger als 2018, teilte das Justizministerium in der Antwort auf eine Anfrage des Chefs der Freie-Wähler-Landtagsfraktion, Péter Vida, mit. Seit 2015 hat es damit knapp 500 Überwachungsanordnungen zur Ermittlung von Straftaten in Brandenburg gegeben. Auch die gerichtlichen Verfügungen zur Abfrage von Verkehrsdaten verringerten sich im Jahresvergleich um zehn auf 118 im Jahr 2019. Vida kritisierte, dass darüber hinaus zahlreiche Maßnahmen mit der Begründung der Gefahr im Verzug ohne Richtervorbehalt angeordnet wurden.

