Ausstellung zur «Potsdamer Konferenz 1945» wird eröffnet

Vor 75 Jahren stellte die Potsdamer Konferenz die Weichen für die europäische Nachkriegsordnung - ab heute können sich Besucher im Schloss Cecilienhof eine Sonderausstellung zu dem historischen Weltereignis anschauen. Dort hatten die Siegermächte Sowjetunion, USA und Großbritannien nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs vom 17. Juli bis zum 2. August 1945 in 13 Sitzungen die Aufteilung Deutschlands und Europas beschlossen. Zu sehen sind bis zum Jahresende neben der Dauerausstellung weitere Bilder und Dokumente von Teilnehmern. Anhand von Familiengeschichten und persönlichen Erinnerungsstücken geht es auch um das Schicksal der 14 Millionen nach dem Kriegsende vertriebenen Deutschen.

