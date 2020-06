Zeugnisse für 291 000 Schüler von Montag bis Mittwoch

Rund 291 000 Brandenburger Schüler bekommen seit Montag - gestaffelt über drei Tage bis Mittwoch - vor dem Start in die Sommerferien ihre Zeugnisse. Das teilte die Sprecherin des Bildungsministeriums, Antje Grabley, am Montag auf Anfrage mit.

Dieses Jahr habe alle Beteiligten extrem gefordert, sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD). «Ich danke von Herzen allen, die mit viel Engagement, Ideenreichtum und großer Disziplin dazu beigetragen haben, in dieser ungewöhnlichen Zeit allen Schülerinnen und Schüler ein Lernangebot zu machen - beim Lernen von zu Hause und später im Präsenzunterricht an der Schule.» Nun gehe es in den Ferien bis zum 10. August darum, sich von den Anstrengungen zu erholen und Kraft zu tanken.