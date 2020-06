Städtebund fordert Konzept für mögliche Schulschließungen

Angesichts der geplanten Rückkehr zum Regelbetrieb in Brandenburgs Schulen nach den Sommerferien hat der Städte- und Gemeindebund (StGB) vom Bildungsministerium auch Vorgaben für mögliche Schulschließungen gefordert. «Die Kommunen als Schulträger müssen wissen, wie gehandelt wird, wenn es zu regional steigenden Infektionszahlen kommt», sagte StGB-Geschäftsführer Jens Graf am Montag nach der Präsidiumssitzung in Potsdam.

Grundsätzlich begrüßten die Kommunen angesichts niedriger Infektionszahlen die geplante Rückkehr zum Präsenzunterricht, betonte Graf. «Aber wir dürfen uns nicht nur auf die Öffnung der Schulen im Regelbetrieb vorbereiten», sagte er. «Die Kommunen brauchen auch ein Handlungskonzept, wenn Schulen wegen gestiegener Infektionszahlen zeitweise wieder geschlossen werden müssen.»

© Antje Kraschinski/Berlinonline Tipp: Urlaub in Brandenburg Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr