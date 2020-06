Brandenburgs Polizeipräsident: Mehr Beamte gegen Extremismus

Der Brandenburger Polizeipräsident Oliver Stepien hat eine Aufstockung seiner Behörde für den Kampf gegen Rechtsextremismus angekündigt. Mit zunächst insgesamt fünf Beamten sollen beim Landeskriminalamt die drei Zentralstellen «Internetrecherche -rechts-», «Gefährdersachbearbeitung Politisch motivierte Kriminalität -rechts-» und «Bekämpfung der Hasskriminalität im Internet» aufgebaut werden, sagte er den «Potsdamer Neuesten Nachrichten» am Samstag. Damit will die Polizei im Netz unter anderem frühzeitig Personen ausmachen, die sich radikalisieren oder Hasskommentare verbreiten.

«Wir wollen aber auch raus auf der Straße, in der Fläche noch mehr Präsenz zeigen», sagte Stepien. Die auf Rechtsextremismus spezialisierten Einheiten «Mega» und «Tomeg» sollen mit insgesamt 20 Beamten verstärkt werden. Damit solle für hohen Verfolgungsdruck gegenüber gewaltbereiten politischen Einzelpersonen oder Gruppierungen gesorgt werden.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr