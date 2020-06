Landtag: Anträge zu weiteren Corona-Hilfen abgelehnt

Die Oppositionsfraktionen von AfD, Linke und BVB/Freie Wähler sind am Freitag im Brandenburger Landtag mit unterschiedlichen Anträgen zu weiteren Corona-Hilfen gescheitert. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) betonte, dass es dafür im Land eine maximale Kreditermächtigung von 2 Milliarden Euro gebe. Das bedeute aber auch, nicht die komplette Summe auszugeben. «Weitere Maßnahmen müssen strengen Effizienzkriterien entsprechen», sagte er.

Die rot-schwarz-grüne Koalitionsregierung habe in der Corona-Krise hervorragende Arbeit geleistet, sagte der SPD-Landtagsabgeordnete Helmut Barthel. «Wir sind uns aber bewusst, dass nicht alle Erwartungen erfüllt wurden», betonte er. Der Linke-Fraktionsvorsitzende Sebastian Walter hatte zuvor kritisiert, dass die Kenia-Koalition die erste Bewährungsprobe nicht bestanden habe. Philip Zeschmann (BVB/Freie Wähler) warf der Landesregierung vor, keine eigenen Vorschläge zur Hilfe der Wirtschaft vorgelegt zu haben. Ein kurzfristiger Rettungsschirm helfe nicht.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

