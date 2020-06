Sewekow: Erstes Dorf mit Ortstafeln in Niederdeutsch

Die Ortstafeln des Dorfes Sewekow (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) werden künftig um den Namenszusatz «Sävko» erweitert. Das beschloss die Stadtverordnetenversammlung von Wittstock/Dosse, zu dem der Ortsteil gehört, am Mittwochabend einstimmig. Bislang gab es zweisprachige Ortsschilder in Brandenburg nur im Siedlungsgebiet der Sorben und Wenden in der Lausitz.

Im April dieses Jahres hatte ein Erlass des Innenministeriums Verkehrszeichen auch in niederdeutscher Sprache ermöglicht. Damit erfüllt Brandenburg seine Verpflichtung aus der Europäischen Charta zum Schutz der Regional- und Minderheitensprachen.

Bereits im Februar 2018 hatte sich das Kulturministerium in einer Vereinbarung mit dem Verein für Niederdeutsch in Brandenburg verpflichtet, die Mehrsprachigkeit und Sprachenvielfalt auszubauen.

Der Verein für Niederdeutsch in Brandenburg wertete den Wittstocker Beschluss als einen Erfolg seiner mehr als 25-jährigen Bemühungen, Niederdeutsch in Brandenburg zu erhalten. «Brandenburg ist damit nach Schleswig-Holstein und Niedersachsen das dritte Bundesland, in dem Ortsschilder auch in Niederdeutsch möglich sind», sagte Heidi Schäfer vom Vorstand des Vereins. Auch in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt gebe es ähnliche Initiativen.

In Sewekow gibt es nach den Angaben seit 2001 niederdeutsche Gottesdienste, seit 2008 lernen Kinder Plattdeutsch in der «Kinnerschool».