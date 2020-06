Regen in Berlin und Brandenburg

Berliner und Brandenburger müssen sich auf Regen und Gewitter gefasst machen. Am Donnerstag verdichten sich die Wolken den Tag über, für den Nachmittag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Regen und Gewitterneigung bei Höchsttemperaturen zwischen 24 und 28 Grad., wie der DWD mitteilte. Die Nacht zu Freitag bleibt bewölkt und regnerisch mit Tiefstwerten um die 16 Grad. Für den Freitag prognostizieren die Wetterexperten anhaltenden Regen und starke Gewitter sowie Maximaltemperaturen von 20 bis 23 Grad.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr