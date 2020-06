Ernst verteidigt allmähliche Öffnung von Schulen und Kitas

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hat die allmähliche Öffnung der Brandenburger Schulen und Kitas nach der Schließung wegen der Corona-Krise vehement verteidigt. «Niemand wusste bei der Schließung der Schulen Mitte März, wie die Situation im Mai, Juni oder Juli sein wird», betonte Ernst in der Aktuellen Stunde am Mittwoch im Landtag. Als die Infektionslage es zugelassen habe, habe zunächst die Vorbereitung der Abschlussklassen auf ihre Prüfungen Priorität gehabt. «Und ich bin stolz darauf, dass unter diesen Rahmenbedingungen 10 000 Schüler ihr Abitur und 20 000 weitere ihren Mittleren Abschluss gemacht haben und damit keine Nachteile für ihr künftiges Leben erlitten haben.»

Ernst verwies zudem darauf, dass Ende April bereits wieder 50 Prozent der Kinder in den Kitas und im Mai die Hälfte der Schüler wieder im Unterricht gewesen seien. «Das war in anderen Bundesländern nicht so», betonte sie. Nach den Sommerferien müsse beim Start des Regelbetriebs zunächst der Lernstand der Schüler festgestellt werden. «Und dann werden wir entscheiden, ob wir Unterricht an Sonnabenden oder in den Ferien brauchen.»