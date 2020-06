Sommerliches Wetter in Berlin und Brandenburg am Mittwoch

Kein Regen und maximal 29 Grad: Der Mittwoch verspricht in Berlin und Brandenburg warm und sonnig zu werden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sollen zudem tagsüber einige Wolken am Himmel zu sehen sein; ab Nachmittag im Bereich des Flämings vorübergehend geringes Schauer- und Gewitterrisiko mit Starkregen.

Die Wetterlage bleibt am Donnerstag laut Meteorologen ähnlich wie am Vortag - wolkig und warm. Jedoch steigt die Regenwahrscheinlichkeit an und es kann schon ab den Nachmittagsstunden örtliche Schauer und am Abend einzelne Gewitter geben. Für den Freitag erwarten die Wetterexperten nur 23 Grad. Dazu soll es stark bewölkt werden, wiederholt regnen und ab Mittag kräftige Gewitter geben.