Regional- und S-Bahnverkehr: Einschränkungen bis Jahresende

Die Deutsche Bahn plant in Berlin und Brandenburg umfangreiche Baumaßnahmen. Bis zum Jahresende wird der Regional- und S-Bahnverkehr zum Teil erheblich eingeschränkt. Betroffen seien nahezu alle Linien, teilte das Verkehrsministerium in Potsdam auf eine Anfrage der Linke-Landtagsfraktion mit. Bei zahlreichen Vorhaben werde ausschließlich ab 22.00 Uhr sowie nachts in den Betriebspausen gebaut. Es werde aber auch zu Sperrungen an den Wochenenden oder von mehrere Wochen kommen. Das Ministerium geht davon aus, dass auf fast allen Linien, auf denen der Verkehr eingeschränkt ist, Ersatzbusse fahren.

