Verfassungsschutz sieht Extremismus in AfD Brandenburg

Der Brandenburger Verfassungsschutz hat die Einstufung des AfD-Landesverbands als Verdachtsfall unter anderem mit extremistischen Positionen bei Mitgliedern begründet. «Es liegen hinreichend wichtige tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass von ihm Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ausgehen», sagte Verfassungsschutz-Leiter Jörg Müller am Montag in Potsdam. Dazu zählten extremistische Positionierungen von AfD-Mitgliedern sowie ein starker Einfluss des völkisch-nationalen «Flügels» der AfD, der sich nach eigenen Angaben selbst auflöste.

Es gebe außerdem nachweisliche personelle und strukturelle Verflechtungen der AfD Brandenburg mit anderen rechtsextremistischen Strukturen, sagte der Verfassungsschutz-Leiter. Die AfD Brandenburg stehe nur eine Stufe vor der Einstufung als erwiesene rechtsextremistische Bestrebung. In einigen Teilbereichen hätten sie diese Schwelle bereits überschritten. Der bisherige AfD-Landeschef Andreas Kalbitz war durch einen Mehrheitsbeschluss des Bundesvorstands im Mai aus der Partei geworfen worden. Er geht dagegen rechtlich vor. Kalbitz ist einer der Wortführer der radikalen Rechten in der Partei um Thüringens AfD-Landes- und Fraktionschef Björn Höcke, die einst im inzwischen aufgelösten «Flügel» zusammengeschlossen waren.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

