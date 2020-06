Lockerungen in Brandenburg: Kitas für alle Kinder offen

Die Brandenburger haben ab heute wieder mehr Freiheiten im Alltag. Freunde, Bekannte und Verwandte können sich wieder treffen, ohne auf die Kontaktbeschränkung von zwei Haushalten oder bis zu zehn Menschen zu achten. Nach rund drei Monaten öffnen heute wieder die Kitas für alle Kinder. Die Abstandsregel wird dort ausgesetzt. Seit März galt nur eine Notbetreuung und zuletzt ein eingeschränkter Betrieb. In Berlin sollen die Kindertagesstätten ab Montag auch wieder zum Normalbetrieb zurückkehren.

Der Mindestabstand von 1,5 Metern und die Hygieneregeln wie etwa Händewaschen bleiben bestehen. Die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung wird von öffentlichen Bussen und Bahnen sowie dem dem Einzelhandel auf Reisen mit Bussen, Schiffsausflüge und Besuche in Krankenhäusern und Pflegeheimen ausgeweitet. Für Demonstrationen gilt keine Obergrenze mehr, aber der Zutritt muss gesteuert werden. Öffentliche und private Veranstaltungen dürfen mit bis zu 1000 Menschen stattfinden. Die Sperrstunde in Gaststätten und Cafés zwischen 22 Uhr und 6 Uhr fällt weg. In Krankenhäusern und Pflegeheimen sind bis 15. Juli je zwei Besucher statt bisher nur einer möglich. In Brandenburg nahm die Zahl gemeldeter Corona-Infektionen zuletzt um drei Fälle zu.