Sieben Corona-Neuinfektionen in Brandenburg neu bestätigt

In Brandenburg sind sieben bestätigte Corona-Infektionen von Freitag auf Samstag neu hinzugekommen. Derzeit gelten rund 60 Menschen im Land als erkrankt, wie das Gesundheitsministerium am Samstag in Potsdam mitteilte. Neue Fälle kamen in der Stadt Brandenburg/Havel und in den Kreisen Märkisch-Oderland und Oder-Spree hinzu. Seit März wurden damit in Brandenburg insgesamt 3320 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert. Rund 3090 Menschen gelten als genesen, im Vergleich zum Vortag sank diese Zahl den Angaben zufolge nicht weiter. Bisher starben 170 Corona-Infizierte, seit Freitag kam kein neuer Todesfall hinzu.

© dpa

