Wetterdienst: Am Wochenende schwere Gewitter möglich

In Berlin und Brandenburg können sich ab Samstagmittag bei feuchtwarmer Luft schwere Gewitter bilden. Voraussichtlich bis Sonntagfrüh könne es zu Unwettern kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagabend mit. Lokal könnten dabei bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter in einer Stunde fallen, hieß es. Örtlich gebe es auch Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Auch mit drei Zentimeter dicken Hagelkörnern sei in betroffenen Gebieten zu rechnen. Welche Orte stark betroffen sein könnten, war am Freitagabend noch unklar.

