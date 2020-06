Kita-Öffnung: Ministerium rät zu engem Kontakt mit Eltern

Das Brandenburger Jugendministerium hält es für möglich, dass die Kitas die geplante Öffnung für alle Kinder noch nicht überall im Land sofort umsetzen können. In einem Schreiben an die Träger, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es: Um zu vermeiden, «dass am Montag (und an den Folgetagen) erfolglos Kinder zu Kindertagesstätten und Horten gebracht werden, weil der Regelbetrieb leider noch nicht voll aufgenommen werden kann», sollten die Kindertagesstätten schnell Kontakt mit den Eltern aufnehmen, um die vorhandenen Möglichkeiten abzustimmen und zu erläutern. Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege, die nach eigenen Angaben in Brandenburg rund 32 000 Plätze in der Kindertagesbetreuung anbietet, sprach am Donnerstag von «großen Herausforderungen» bei der Umsetzung.

