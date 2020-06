Wieder etwas mehr Corona-Neuinfektionen in Brandenburg

Die Zahl neuer Infektionen mit dem Coronavirus ist in Brandenburg wieder etwas gestiegen. Von Mittwoch auf Donnerstag seien sechs neue Fälle offiziell erfasst worden, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Potsdam mit. Drei Infektionen kamen im Kreis Oberhavel hinzu, je ein Fall in Brandenburg/Havel und den Kreisen Oberspreewald-Lausitz und Potsdam-Mittelmark. Seit März wurden 3309 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert. Rund 60 Menschen zählen derzeit als erkrankt, 14 davon sind in Krankenhäusern. Als genesen gelten rund 3080 Menschen, 20 mehr als am Vortag. Bisher starben 170 Corona-Patienten, ein Todesfall kam hinzu.

© dpa

© Antje Kraschinski/Berlinonline Tipp: Urlaub in Brandenburg Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr