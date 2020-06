Blutversorgung auf niedrigem Niveau: Aufruf zum Spenden

Die Versorgung mit Blutpräparaten ist in Brandenburg auf einem niedrigen Niveau. «Die Tagesreichweite liegt bei ein bis zwei Tagen», sagte Kerstin Schweiger, Sprecherin des Blutspendediensts des Deutschen Roten Kreuzes Nord-Ost. Wünschenswert sei eine Tagesreichweite von vier bis fünf Tagen.

Grund für den Engpass ist nach Angaben der Sprecherin der langsame Übergang vieler Kliniken in den Regelbetrieb. Verschobene Eingriffe seien nachgeholt worden und hätten den Bedarf an Blutpräparaten sprunghaft ansteigen lassen. Die Spendenbereitschaft sei in der jüngsten Vergangenheit weiterhin hoch gewesen, sagte Schweiger.

Der entstandene Mehrbedarf könne nur langfristig wieder ausgeglichen werden. Insbesondere im Sommer fielen die Spenden vieler Stammspender weg, weil diese beispielsweise in den Urlaub führen. Das müsse aufgefangen werden. Voraussetzung für eine Blutspende sei jedoch aus Sicherheitsgründen eine Terminreservierung, betonte Schweiger.

Anlässlich des Weltblutspendetags am Sonntag (14. Juni) rief auch Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) zum Blutspenden auf. «Ich möchte alle Brandenburgerinnen und Brandenburger bitten: Spenden Sie weiter Blut, damit Patientinnen und Patienten sicher in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können», hieß es in einer Mitteilung ihres Ministeriums am Mittwoch.