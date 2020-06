Bürgermeisterin: Niesky für Eisenbahn-Testzentrum ausgewählt

In der Stadt Niesky im sächsischen Landkreis Görlitz könnte nach Gemeindeangaben ein neues Eisenbahn-Testzentrum eingerichtet werden. «Wir sind der Favorit, Brandenburg und Sachsen stehen dahinter», sagte Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann am Mittwoch. Bis zur Realisierung sei es aber noch ein weiter Weg. Nach einer Potentialanalyse könnten 300 Millionen Euro investiert werden und 700 Arbeitsplätze entstehen, wie Hoffmann sagte. Zuerst hatte der RBB darüber berichtet.

Die Idee eines Testzentrums für Eisenbahntechnik in Sachsen (Tetis) geht auf die Verhandlungen zum Kohleausstieg zurück. Es findet sich im Abschlussbericht der Kohlekommission und auf einer entsprechenden Programmliste für Sachsen. Demnach soll das Zentrum unabhängig betrieben werden und dort unter anderem Erstinbetriebnahmen und Typenprüfungen von Zügen laufen.

