Forstminister Vogel: Waldumbau ist Chance für die Zukunft

Brandenburgs Forstminister Axel Vogel (Bündnis 90/Grüne) hat Besitzern von Waldflächen, die durch Dürre und Brände geschädigt sind, Hilfen in Aussicht gestellt. Bei einem Besuch in einem besonders betroffenen Gebiet in Bad Liebenwerda (Elbe-Elster) sicherte er am Mittwoch weitere Beratung und finanzielle Unterstützung zu. Bei der Anpassung der Wälder an die Folgen des Klimawandels und bei der Verjüngung spiele der Waldumbau eine Schlüsselrolle, betonte er in einer Mitteilung.

© dpa

Besonders die Waldflächen in Südbrandenburg haben in den vergangenen Jahren unter den Auswirkungen der Klimakrise gelitten. Erst vor kurzem wütete der bislang größte Waldbrand in diesem Jahr in dem Gebiet. Die Trockenheit begünstigte zudem Schadinsekten wie Borkenkäfer und Prachtkäfer. Im Landkreis Elbe-Elster wurde auf rund 15 000 Hektar akuter Schädlingsbefall festgestellt. Im Landeswald müssen deshalb 250 000 Festmeter Schadholz einschlagen werden.

