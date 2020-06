Forstminister Vogel informiert sich im Wald

Brandenburgs Forstminister Axel Vogel (Bündnis 90/Grüne) will sich heute in Südbrandenburg über den Zustand des Waldes informieren. Dürre und der Befall mit Schädlingen hat den Wäldern zugesetzt. Die Bäume konnten sich in den vergangenen Jahren nicht regenerieren. Im Landkreis Elbe-Elster starben Bäume in einem bisher unbekannten Ausmaß ab. Auf rund 15 000 Hektar gibt es nach Behördenangaben einen akuten Schädlingsbefall. Minister Vogel will sich vor Ort beraten, welche Hilfsangebote die rund 100 000 privaten märkischen Waldbesitzer benötigen.

