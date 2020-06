Linksfraktion: Regelmäßige Corona-Tests in Kitas notwendig

Die Linksfraktion im Brandenburger Landtag hat die geplante Öffnung der Kitas für alle Kinder nach den Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie begrüßt, hält aber Bedingungen für nötig. Die Voraussetzung dafür wäre jedoch, dass es in den Einrichtungen regelmäßige Corona-Tests gebe, sagte Linke-Fraktionschefin Kathrin Dannenberg am Dienstag in Potsdam. Denn die Abstandsregeln seien dort nicht einzuhalten. Dafür habe die Landesregierung aber noch keine Grundlage geschaffen.

Das Kabinett berät am Dienstag in Potsdam über die Pläne, dass die Kitas ab kommender Woche wieder komplett öffnen sollen. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) will sich dazu am Nachmittag äußern. Den Beschluss dazu will das Kabinett erst am Freitag in einer Sondersitzung zur Aktualisierung der Corona-Verordnung fassen. Über die Frage und den Umfang von Tests beispielsweise in Schulen und Kitas auf das Sars-CoV-2-Virus berät die Landesregierung bereits seit einiger Zeit.