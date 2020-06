Freilaufende Rinder legen Zugverkehr lahm

Mehrere freilaufende Rinder haben am Freitagabend in Eberswalde (Barnim) zeitweise den Bahnverkehr auf der Strecke Berlin-Stralsund lahmgelegt. Die Tiere seien in der Nähe der Bahnstrecke herumgeirrt, berichtete die Polizei am Sonntag. Mit Unterstützung eines Hubschraubers der Bundespolizei konnten die Einsatzkräfte die Tiere auf das Gelände des nahe gelegenen Technischen Hilfswerks treiben und dort sichern. Die Bahnstrecke war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Nun sucht die Polizei den Besitzer der Tiere.

