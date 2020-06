Kühles Wochenende: Hochdruck-Einfluss ab Mitte der Woche

Nach einem kühleren und regnerischen Wochenende können die Berliner und Brandenburger wieder steigende Temperaturen erwarten. Derzeit bestimme noch ein Tief über der Nordsee mit Höchstwerten um 20 Grad das Wetter in der Region, teilte der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mit. Ein Mix aus Sonne und Wolken mit ähnlichen Temperaturen sei auch am Montag zu erwarten, allerdings ohne nennenswerte Niederschläge.

Von Mitte der Woche komme dann ein Hochdruck-Einfluss auf, der für langsam steigende Temperaturen sorge. Für das kommende Wochenende erwarten die Meteorologen bereits schwülwarme 28 Grad. Dann müsse aber auch mit heftigen Gewittern gerechnet werden.

