NOFV vor neuer Saison mit vielen Ungewissheiten

Nach der Saison ist vor der Saison. Bereits am 26. Juni will der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) die neue Spielzeit vorbereiten, «auch wenn der Rahmenspielplan kaum zu halten sein wird», sagte NOFV-Geschäftsführer Holger Fuchs der Deutschen Presse-Agentur. Zudem sei noch nicht einmal ein genauer Termin zu nennen, wann die neue Spielzeit überhaupt beginnen könnte.

Problematisch ist für den Geschäftsführer die Situation in der 3. Liga. Dort belegen zwei Vereine aus dem Verband die Abstiegsplätze, drei weitere schweben in Abstiegsgefahr. Da es in der Regionalliga Nordost keine Absteiger gibt und Tennis Borussia Berlin und der FSV Luckenwalde als Aufsteiger aus der Oberliga nach dem Saisonabbruch vom Freitag feststehen, könnte sich das Tableau auf 23 Vereine auffüllen, falls Regionalliga-Meister Lok Leipzig den Aufstieg in den Relegationsspielen nicht schafft.