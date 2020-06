Lehrer: Seiteneinsteiger-Anteil bei 38,7 Prozent

Bei den Neueinstellungen von Lehrern für das kommende Schuljahr zeichnet sich ein wachsender Anteil von Seiteneinsteigern ab. Unter den bis zum 22. Mai unbefristet eingestellten 1164 Lehrkräften seien rund 38,7 Prozent Seiteneinsteiger, die noch pädagogisch qualifiziert werden müssen, teilte das Bildungsministerium am Freitag mit. Im vergangenen Jahr waren dies in der gesamten Spanne bis zum Herbst 32,6 Prozent der Neueinstellungen, 2018 waren es 26,4 Prozent und 2017 gut 21 Prozent.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

