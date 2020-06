Bergmann-Klinikum beruft neuen Direktor

Nach dem Corona-Ausbruch im Potsdamer Ernst von Bergmann-Klinikum Anfang März hat die Geschäftsführung Christian Kieser als neuen Ärztlichen Direktor berufen. Der Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie übernehme das Amt von Professor Thomas Weinke, der jedoch Chefarzt für Gastroenterologie und Infektiologie bleibe, teilte das Klinikum am Donnerstag mit.

Im größten Potsdamer Krankenhaus hatten sich im März Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 bei Patienten und Mitarbeitern gehäuft. Daraufhin wurde die Klinik Anfang April für die Neuaufnahme von Patienten mit Ausnahme von Notfällen gesperrt. Bis Juli soll das Krankenhaus wieder in den Regelbetrieb zurückgeführt werden. Die Klinik ist für die medizinische Versorgung von etwa einer halben Million Menschen zuständig.

