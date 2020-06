Ministerpräsident Woidke sagt Rolls-Royce Unterstützung zu

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat dem Triebwerkshersteller Rolls-Royce angesichts der Probleme durch die Corona-Krise Unterstützung zugesagt. Das Unternehmen könne sich darauf verlassen, dass das Land seine Zusagen für die Entwicklung des Standorts umsetzen werde, sagte Woidke am Donnerstag bei einem Besuch des Unternehmens in Dahlewitz (Landkreis Teltow-Fläming). Der Einbruch des weltweiten Flugverkehrs habe auch Auswirkungen auf den Triebwerksbau.

Er hoffe auf eine Verabschiedung des Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen noch vor der Sommerpause vom Bundestag, so Woidke. Mit den Brandenburg dann zur Verfügung stehenden Mitteln sollen auch Zukunftsprojekte in der Lausitz, an denen Rolls-Royce beteiligt sei, realisiert werden. Geplant sei ein Zentrum für Hybrid-Elektrisches Fliegen an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Auch stehe das Land zur Zusage der S-Bahnverlängerung bis Rangsdorf für eine bessere Erreichbarkeit des Standortes.