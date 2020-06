Brandstiftungsprozess: Angeklagter gesteht: Ich hatte Frust

Aus Frust über seine damalige Lebenssituation soll ein 32-Jähriger in Südbrandenburg gleich mehrere Brände gelegt haben - in einem Fall endete es für mehrere Kaninchen tödlich. Der Mann soll mehrere Autos auf dem Firmengelände seines ehemaligen Arbeitgebers in Mittenwalde (Dahme-Spreewald) sowie einen Schuppen und einen Kaninchenstall in Zossen (Teltow-Fläming) angezündet haben, so die Anklage, die am Donnerstag vor dem Potsdamer Landgericht verlesen wurde. In zwei Fällen sei es beim Versuch geblieben.

Zu Beginn des Prozesses räumte der Angeklagte alle Taten ein. «Ich hatte Frust», sagte er. Er sei unzufrieden gewesen mit seiner Arbeit und der Beziehung mit seiner damaligen Freundin.

Der Prozess könnte mit einem Deal enden: Im Vorfeld habe es eine Verständigung zwischen Staatsanwaltschaft, Gericht und dem Angeklagten gegeben, wie der Vorsitzende Richter sagte. Danach sei dem Angeklagten eine Strafe von mindestens einem Jahr und neun Monaten und höchstens zwei Jahren in Aussicht gestellt worden, wenn er voll geständig sei. Die Strafe soll zur Bewährung ausgesetzt werden. Am 11. Juni (9.00 Uhr) soll ein Urteil ergehen.

