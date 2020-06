Umstrittenes Antidiskriminierungsgesetz steht zur Abstimmung

Das umstrittene Antidiskriminierungsgesetz des Landes Berlin steht zur Abstimmung im Abgeordnetenhaus. Bei ihrer voraussichtlich letzten Plenarsitzung vor der Sommerpause heute müssen die Parlamentarier darüber entscheiden. Der Beginn der Sitzung verzögert sich voraussichtlich, weil zuerst der Ältestenrat tagen muss.

Es wird erwartet, dass das Gesetz aus der Justizsenatsverwaltung eine Mehrheit findet. Es soll für die gesamte Berliner Verwaltung gelten. Menschen in der Hauptstadt sollen dadurch vor Diskriminierung seitens der Behörden geschützt werden. Die Kritik daran war in den vergangenen Wochen noch einmal laut geworden. Die Opposition forderte, das Gesetz komplett zu stoppen.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

