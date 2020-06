Minister Stübgen warnt vor weiterer Waldbrandsaison

Landesinnenminister Michael Stübgen (CDU) hat vor weiteren schweren Waldbränden in Brandenburg gewarnt. Bereits in den vergangenen beiden Jahren habe es im Land eine hohe Zahl von Waldbränden gegeben, sagte Stübgen am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags. «Und es sieht leider danach aus, dass wir wieder vor einer Waldbrandsaison stehen oder schon drin sind.» So habe es in diesem Jahr bereits 144 Waldbrände auf einer Gesamtfläche von 19,5 Hektar gegeben. Darin sei der aktuelle Waldbrand bei Plessa (Elbe-Elster) noch nicht eingerechnet, da er noch nicht vollständig gelöscht sei.

Hintergrund dieser Entwicklung sei die Wetterlage im Frühjahr, berichtete der Innenminister. «Von Mitte März bis Mitte April war es in Brandenburg sehr mild, sehr sonnig und trocken und auch noch windig.» Angesichts der hohen Waldbrandgefahr auch in den vergangenen Jahren habe das Land die Schutzmaßnahmen hochgefahren. «Dazu gehört die Waldbrand-Früherkennung und der Umbau zu mehr Mischwäldern, was allerdings eine Generationen-Aufgabe ist», sagte Stübgen. «Hinzu kommt der Waldwege-Bau, damit die Feuerwehren die Brandorte erreichen und die Anlage von Löschwasser-Entnahmestellen in den Wäldern.»

In munitionsbelasteten Gebieten würden zudem kontinuierlich Schneisen von Kampfmitteln geräumt, berichtete Stübgen. «Wenn Sie aber bedenken, dass allein auf dem Baugelände für das Tesla-Werk mehr als 30 Weltkriegsbomben gefunden worden sind, dann wissen Sie, dass auch dieses eine Generationen-Aufgabe ist.»

© Antje Kraschinski/Berlinonline Tipp: Urlaub in Brandenburg Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr