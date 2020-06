Waldbrand bei Plessa: Löscharbeiten dauern an

Fünf Tage nach dem Ausbruch eines Großbrandes in einem Moorgebiet bei Plessa im Landkreis Elbe-Elster ist die Feuerwehr weiter mit Löscharbeiten beschäftigt. Rund 50 Feuerwehrleute kontrollierten und löschten kleinere aufflammende Brände, wie der Landkreis am Mittwoch mitteilte. «Es ist soweit ruhig», sagte der persönliche Referent des Landrates, Marten Frontzek.

Das Feuer war am Freitag in dem Waldgebiet in Südbrandenburg ausgebrochen und hatte sich innerhalb weniger Stunden von zunächst zehn auf 100 Hektar ausgebreitet. Ein Moorgebiet, ein angrenzendes Waldstück und ein Schilfgürtel brannten. Die Feuerwehr war zu Pfingsten mit bis zu 200 Einsatzkräften vor Ort, auch ein Löschhubschrauber der Bundespolizei unterstützte. Ortschaften waren nicht in Gefahr.