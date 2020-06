Auch Umweltministerium hat nun Bienen

Auf dem Brandenburger Umweltministerium schwirren nun Bienen. Auch Staatskanzlei, Landtag und die Landesvertretung in Berlin bieten den Insekten bereits Zuhause und Arbeitsort. Die Bienen auf dem Dach sind als Einladung zu verstehen, beim Einkauf bewusster auf die Herkunft des Honigs zu achten, betonte Umweltminister Axel Vogel (Bündnis 90/Grüne) am Dienstag. Das Stadt-Imkerei-Projekt läuft über den Landesverband Brandenburgischer Imker.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr