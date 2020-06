Polizeieinsatz am Liepnitzsee: Mann schießt um sich

Ein Polizeieinsatz am Liepnitzsee bei Wandlitz (Barnim) hat bei Ausflüglern für Aufregung gesorgt. Spaziergänger informierten die Beamten am Samstag über einen bewaffneten Mann. Nach späteren polizeilichen Erkenntnissen führte der Mann eine Gasdruckpistole bei sich, mit welcher er auch mehrfach Schüsse in die Umgebung abgab.

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Barnim suchten auf zahlreichen Waldwegen am See nach dem Unbekannten, wie die Polizei am Montag weiter mitteilte. Nach Zeugenaussagen machte der Mann einen verwirrten Eindruck. Polizisten konnten den 29-Jährigen schließlich widerstandslos festnehmen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Zunächst hatte die «Märkische Oderzeitung» darüber berichtet.

Die Gasdruckpistole habe einer scharfen Schusswaffe täuschend ähnlich gesehen. Der 29-Jährige wurde zunächst in Polizeigewahrsam gebracht und später einem Haftrichter vorgeführt. Der verfügte die Einweisung des Mannes in den Maßregelvollzug. Die Kriminalpolizei ermittelt.

