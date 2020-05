Ausdehnung des Großbrandes bei Plessa gestoppt

Der Großbrand im Südbrandenburger Landkreis Elbe-Elster auf 100 Hektar ist zunächst eingedämmt, wird die Feuerwehr aber noch länger beschäftigen. «Das kann noch Tage gehen», sagte der diensthabende Landrat Marten Frontzek am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Die Ausdehnung des Feuers im Moorgebiet «Loben» bei Plessa sei gestoppt worden, Wärmebildkameras hätten aber unterirdische Torf-und Moorbrandherde aufgenommen. Das sei gefährlich, weil diese unter die angrenzenden Wälder ziehen könnten.

Das Feuer hatte sich seit Freitag immer weiter ausgedehnt, von zunächst zehn - auf 100 Hektar innerhalb weniger Stunden. Ein Moorgebiet, ein angrenzendes Waldstück und ein Schilfgürtel brannten. Die Feuerwehr hatte zur Eindämmung des Feuers eine Art Schutzwall errichtet. Ortschaften waren zunächst nicht in Gefahr. Die Brandursache war zunächst noch unklar und soll untersucht werden.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

