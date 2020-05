Bolivianisches Musikensemble kann in die Heimat zurück

Das seit Monaten im brandenburgischen Rheinsberg wegen den Corona-Einschränkungen festsitzende Orchester OEIN aus Bolivien kann wieder nach Bolivien zurückkehren. Nach zweieinhalb Monaten Aufenthalt in der Musikakademie Rheinsberg könnten die 25 Musiker des Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos (OEIN) am Montag ihren Rückflug in den Andenstaat antreten, teilten die Berliner Festspiele mit. Das Ensemble, das auf traditionellen Instrumenten spielt, war am 10. März in Deutschland für das Berliner Festival Maerzmusik eingereist.

© picture alliance / ZB/Archivbild

Wegen der Pandemie mussten aber sämtliche Konzerte abgesagt werden. Durch die Reisebeschränkungen und die Grenzschließung in Bolivien war eine Rückkehr nicht möglich gewesen. Die Musikkultur Rheinsberg GmbH beherbergte die Gruppe trotz der Corona-Krise, ihr Notaufenthalt wurde unter anderem von den Berliner Festspielen, dem Auswärtigen Amt und der Ernst von Siemens Musikstiftung finanziert.

