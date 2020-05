Linien-E-Bus geht in Werder an den Start

Der neue Kleinbus in Werder ist nicht der erste E-Bus in Brandenburg. In Eberswalde fahren rund ein Dutzend elektrisch betriebene Oberleitungsbusse. Außerdem gibt es in Wusterhausen (Dosse) einen selbstfahrenden E-Kleinbus. Er ist allerdings noch bis zum Sommer im Testbetrieb auf verschiedenen Strecken unterwegs und nicht als eigene Linie. Hier soll untersucht werden, wie automatisierter Verkehr in ländlichen Regionen funktioniert.