Kommission tagt zu Corona-Infektionsherd: Bergmann-Klinikum

Eine unabhängige Untersuchungskommission beschäftigt sich weiter mit dem Corona-Infektionsherd am Ernst von Bergmann-Klinikum in Potsdam. Experten trafen sich dazu am Donnerstag. Unter anderem sollte das Gesundheitsamt zu den Geschehnissen gehört werden, wie die ehemalige Gesundheitsministerin Brandenburgs und Vorsitzende der Kommission, Anita Tack, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Kommission hatte sich am 14. Mai konstituiert. Sie will innerhalb eines halben Jahres beleuchten, wie es zum dem Ausbruchsszenario im Klinikum kommen konnte. Den Auftrag für die Untersuchung durch die Kommission hatte der Aufsichtsrat des Klinikums erteilt.

Im größten Potsdamer Krankenhaus hatten sich im März Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 bei Patienten und Mitarbeitern gehäuft. Die Klinik ist für die medizinische Versorgung von etwa einer halben Million Menschen zuständig. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hatte die bisherigen Geschäftsführer beurlaubt und neue eingesetzt.

