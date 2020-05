Bedeckter Himmel am Pfingstwochenende

Berlin und Brandenburg steht ein bewölktes Pfingstwochenende bevor. Am Donnerstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) tagsüber Höchsttemperaturen von bis zu 20 Grad mit Sonne, Wolken und einzelnen Schauern im Südosten. In der Nacht zu Freitag sollen die Temperaturen dann auf bis zu 4 Grad sinken, in Bodennähe ist Frost nicht ausgeschlossen.

© dpa

Für den Freitag rechnen die Wetterexperten mit viel Sonne, geringem Regenrisiko und Temperaturen von bis zu 22 Grad. Auch die Nacht soll trocken und klar bleiben. Der Samstag wird laut Prognosen wolkig und trocken mit Höchstwerten von bis zu 21 Grad und mäßigem Nordostwind. Die Wolken verdichten sich in der Nacht zu Sonntag, die Temperaturen sinken auf bis zu 6 Grad, zudem kann es etwas regnen.

Am Pfingstsonntag ist dem DWD zufolge mit bedecktem Himmel und in den Süden ziehendem Regen zu rechnen, die erwarteten Höchsttemperaturen liegen bei bis zu 20 Grad. Zwischen Prignitz und Uckermark soll es sich am Nachmittag auflockern. Die Nacht bleibt bewölkt und niederschlagsfrei.

