Woidke unterstützt Merkel und warnt vor Ausscheren

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die anderen Bundesländer vor einem Ausscheren aus dem gemeinsamen Kurs bei den Corona-Beschränkungen gewarnt. «Mein Ziel ist es, dass die Länder hier gemeinsam agieren», sagte der amtierende Bundesratspräsident am Mittwoch in Potsdam nach der Telefonschalte der Ministerpräsidentenkonferenz Ost. Als Beispiele nannte er die Kontaktbeschränkungen, das Abstandsgebot und die Maskenpflicht. «Ich hoffe sehr, dass Thüringen auch den Weg der anderen Bundesländer gemeinsam mit der Bundesregierung weiter beschreitet», sagte Woidke. «Ich glaube, das Verständnis der Bevölkerung ist umso größer, je einheitlicher das Vorgehen ist.»

Der Regierungschef unterstützte damit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die wegen immer neuer Debatten über die Lockerung von Corona-Regeln ein gemeinsames Vorgehen von Bund und Ländern angemahnt hatte. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte für eine neue, weniger restriktive Strategie geworben. Woidke sagte mit Blick auf Ramelows Aussagen zur Frage einer Aufhebung von Maßnahmen am Mittwoch bei der Telefonkonferenz: «Er hat gesagt, dass er dieses nicht vorhat.»

Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, dass die Kontaktvorgaben bis zum 29. Juni verlängert werden. Ab 6. Juni können die Länder weitere Lockerungen gestatten. Thüringen hält sich bei neuen Kontaktbeschränkungen einen Sonderweg offen. Brandenburg verlängert seine Regeln zunächst bis 15. Juni. Woidke sagte, die Menschen müssten sich darauf einstellen, «dass die Kontaktbeschränkungen in erweiterter Form noch bis Ende Juni gelten»».

© Antje Kraschinski/Berlinonline

