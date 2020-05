Bund und Ost-Länder: Streit um DDR-Sonderrenten beilegen

Der Bund und die ostdeutschen Länder wollen ihren seit Jahren schwelenden Streit um finanzielle Lasten aus DDR-Sonderrenten beilegen. Eine gemeinsame Arbeitsgruppe werde in den nächsten Tagen Gespräche aufnehmen, um ein Paket für eine neue Lastenverteilung konkret zu verabreden, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Mittwoch nach einer Videokonferenz der Ost-Regierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

«Diese Lasten schränken die finanzielle Handlungsfähigkeit der ostdeutschen Länder in erheblichem Maße ein und belasten die ostdeutschen Landeshaushalte jährlich mit fast drei Milliarden Euro mit weiterhin steigender Tendenz», hieß es in dem Papier weiter. Das Geld werde - umso mehr vor dem Hintergrund der Corona-Krise - für Investitionen in die Zukunftsfähigkeit der Kommunen gebraucht.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte der dpa, es sei gut, dass nun endlich Bewegung in die Debatte komme. Um die Ost-Länder gerade in der Coronakrise zu entlasten, sei es dringend geboten, dass der Bund ein größeres Volumen bei der Auszahlung übernehme. «Das erweiterte Engagement des Bundes bei der Lastenübernahme ist ein wichtiges Signal, kann aber erst der Einstieg in eine weitere Kostenübernahme durch den Bund sein», so Haseloff. Allein Sachsen-Anhalt kosteten die Sonderzahlungen jährlich rund 475 Millionen Euro.