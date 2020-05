Kabinett: Andreas Behm neuer Generalstaatsanwalt

Der ehemalige Chef der Berliner Staatsanwaltschaft, Andreas Behm, wird ab Juni neuer Generalstaatsanwalt in Brandenburg. Das Kabinett stimmte der Personalie auf Vorschlag von Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) am Dienstag zu. Damit hat die Spitze der Behörde nach knapp sechsmonatiger Unterbrechung wieder eine Leitung. Hoffmann hatte den Posten bis zu ihrer Ernennung als Ministerin im November 2019 innegehabt. Behm soll seine Stelle am 1. Juni antreten.

